В Омскую область в трехдневную рабочую неделю придет потепление до +2 и метели

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омскую область в самую короткую рабочую неделю февраля придут потепление до +2 градусов и обильные снегопады. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Сегодня, 20 февраля, днем столбик термометра покажет -4...-9, местами по Омской области до -14 градусов. Ожидается небольшой и умеренный снег, метель. Ветер южный, юго-восточный. Его скорость составит 8-13 метров в секунду.

Во вторник, 21 февраля, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха. Так, в ночные часы -5...10 градусов, ожидается небольшой, а местами умеренный снег, метель. При прояснении до -18 градусов. Днем воздух прогреется до -2...7 градусов. Ветер юго-западный в течении суток сменится восточным, северно-восточным. Скорость его составит 5-10 метров секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду.

В последний рабочий день недели погода в Омске и области порадует теплом и обильными осадками. В среду, 22 февраля, ночью -5...-10 градусов. При прояснении до -15 градусов. Днем от -3 до +2 градусов. В течении суток местами пройдет снег с дождем, в отдельных районах возможны метель, гололедица, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный со скорость от 8 до 20 метров в секунду.

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