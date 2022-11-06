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Происшествия6 ноября 2022 9:25

Омское море: из-за порыва на коммуникациях затопило улицу Дмитриева

На Левобережье Омска затопило улицу Дмитриева
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: стоп-кадр виде «Аварийный Омск» во Вконтакте

Фото: стоп-кадр виде «Аварийный Омск» во Вконтакте

В Омске уже грядет зима, снежный покров постепенно накрывает дороги и газоны. И по традиции наступает время коммунальных сюрпризов. Одним из них поделились подписчики паблика «Аварийный Омск».

На Левобережье улица Дмитриева превратилась в одну сплошную лужу. Или море. Масштаб трагедии каждый вправе оценивать сам.

- 30 лет одно и то же. Рощупкин, Белов, Шрейдер, Двораковский, Фадина, Шелест – никто из них не смог решить проблему, - пишет автор видео.

Как оказалось, произошел порыв на трубе водопровода. Администрация ресурсоснабжающей компании заявила о скором устранении аварийной ситуации.

- Бригада работает на месте. Аварийный участок трубопровода отключен. Потребители при этом обеспечены водой. В настоящее время приступаем к откачке воды и уборке территории. Приносим горожанам извинения за доставленные неудобства, - прокомментировал «Росводоканал Омск».

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