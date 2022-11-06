Вырубка деревьев началась в омском парке Победы, где планируется новая развязка

Фото: группа во Вконтакте «Омск Live»

Жители Омска поделились фотографиями в группе «Омск Live», где запечатлены работы на территории парка Победы. Там постепенно исчезают зеленые насаждения.

- В парке Победы начали вырубку деревьев под развязку. Дикий парк Победы уходит в прошлое, - написал Серегин Да-Да.

Многие омичи поддержали автора, возмутившись не только вырубкой деревьев, но и самим проектом.

- Если развязка будет такая же, как с метромоста, то спасибо — не надо, - прокомментировал Сергей.

На публикацию уже отреагировали в городской администрации, описав проект строительства развязки стоимостью почти в 2 млрд рублей

- В составе работ по развязке предусмотрен снос 212 деревьев, в том числе аварийных. При этом запланирована компенсационная высадка следующих зеленых насаждений: 190 деревьев; 997 кустарников; 10 364 м² газона; 276 м² цветника, - заступились за озеленение чиновники.

Что касается самой дорожно-транспортной сети, она должна быть построена к концу 2023 года. Предполагается, что на 600-ах метрах будет сформирована дорога, которая улучшит доступность к паркам «Птичья гавань» и 30-летия Победы. Для строительства территорию самого Парка Победы сократили на три гектара

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