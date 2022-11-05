Омичи получат 1,7 миллиона рублей на проекты по культурной интеграции бывших украинских областей в российское пространство

ЦИСС омской области помог в подготовке проектов. Фото Алексея Пантелеева.

Сразу несколько омских проектов стали победителями четвертого по счету конкурса Президентского фонда культурных инициатив. На этот раз омичи решили принять участие в проектах, связанных с культурной интеграцией ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в российское пространство. В общей сложности на темы об истории, культуре, изобретениях из этих регионов омские авторы проектов получат 1 миллион и 700 тысяч рублей.

Так один из проектов - «Герои Донбасса на околоземной орбите» - был разработан Федерацией авиамодельного спорта и получил президентский грант в размере 496 тысяч рублей. Омичи планируют в рамках проекта омским учащимся гимназии № 139 рассказать о вкладе уроженцев Донбасса в историю отечественной космонавтики. Например, об уроженцах Донбасса, космонавтах Георгии Береговом, Александре Волкове, Леониде Кизиме, Георгии Шонине и Владимире Ляхове.

Другой проект «Единые духом», рассчитанный на финансирование в размере 762 тысяч рублей, связан с восстановлением старинных икон Омской Епархии, имеющих культурно-исторические связи с Донбассом. Отреставрированные иконы останутся в Омске, а их копии отправятся в храмы подшефного Омской области города Стаханов в ЛНР.

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