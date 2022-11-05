Омский педиатр рассказала, почему детям стоит есть меньше соленого

Фото: министерство здравоохранения Омской области.

Ограничивать потребление поваренной соли необходимо с детства, именно тогда формируется пагубная привычка к чрезмерно солёной пище, а от неё потом тяжело избавиться.

- Малыши до года не испытывают потребности в употреблении соли, как пищевой добавки, поэтому досаливать пищу им не требуется. Все нужные полезные элементы ребенок получает из грудного молока, либо молочной смеси, а также из круп, овощей и фруктов, мяса, молочных продуктов во время введения прикорма. Для взрослых такая пища может показаться пресной и безвкусной, но «неизбалованные» рецепторы малышей воспринимают её совершенно нормально, — рассказала врач-педиатр городской поликлиники №10 Алия Аханова.

Особое внимание родителям следует уделить подросткам, зачастую они чувствуют себя взрослыми и самостоятельными, начинают сами выбирать блюда и продукты. При этом часто дети употребляют пиццу, колбасы, чипсы и другие фастфуды, которые содержат чрезмерное количество соли, запивая всё сладкими калорийными газированными напитками, и тогда избыток калорий начинает откладываться на теле, приводя к ещё одной проблеме - ожирению.

Всем родителям необходимо знать нормы потребления соли и стараться их придерживаться, так детям в возрасте 1-3 лет не следует съедать более 0,5 г соли в день, 3-6 лет – более 1 г; 6-11 лет -3г; старше 11 лет – не более 5 г соли в сутки.

Так потребление соли дома можно сократить, если:

- не солить блюда во время их приготовления;

- не держать на обеденном столе солонку;

- отказаться от полуфабрикатов и фастфуда, перейти на пищу из натуральных ингредиентов;

- выбирать продукты с низким содержанием натрия;

- желательно, чтобы потребляемая соль была йодированной, то есть обогащенной йодом, который имеет важнейшее значение для здорового развития головного мозга у плода и у детей младшего возраста, а также общего укрепления психических функций у всех людей.