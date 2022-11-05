Объявлять остановки в общественном омском транспорте будут голосом известного диктора Виктора Ларионова

Фото: ГТРК «Иртыш».

Стало известно, что в омских автобусах теперь объявлять остановки будут голосом известного радио-диктора ГТРК «Иртыш» Виктора Ларионова. Новшество приурочили к 95-летию омского радио, инициатором введения выступил омский дептранс. В свою очередь, в департамент транспорта обратилось руководство телерадиокомпании.

В ведомстве также прокомментировали сообщение из соцсетей о том, что голос Ирины Герлиц заменят электронной «Алисой». Как пояснили «Вестям. Омск» в департаменте, «Алиса» будет «привлекаться» к работе только в особых случаях, например, в случае появления новой остановки.

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