В Омске суд признал сговор между поставщиком медоборудования и минздравом

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Накануне арбитражный суд Омской области не удовлетворил требования ООО «НьюМедТех» и оставил решение антимонопольной службы в силе. Компанию обвиняют в нарушении конкуренции в закупках медоборудования в 2020 году.

Ранее омские антимонопольщики выявили нарушение законодательства в действиях подконтрольного региональному миздраву КУ ОО «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» и ООО «НьюМедТех». Тогда в 2020 году министерство, которое возглавляла скандальная Ирина Солдатова, заключило госконтракты с московской компаний на поставку медоборудования для лечения больных коронавирусом на 5 миллионов рублей.

Антимонопольная служба установила, что сделка была проведена с нарушением принципа конкуренции при закупках. Минздрав Омской области никак не обосновал начальную максимальную цену контрактов. Иными словами, между сторонами имел место сговор.

Московская компания ООО «НьюМедТех» не согласилась с решением УФАС по Омской области, которое признало сделку неконкурентной и увидело в ней сговор, и попыталась его обжаловать в Коллегиальном органе ФАС России, но потерпела неудачу - оно было оставлено без изменений. Попытка организации сделать это через суд также провалилась. Суд не удовлетворил ее требования и оставил в силе решение о признании факта сговора при закупках.

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