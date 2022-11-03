Затягиваем пояса: омичи все больше экономят на еде и услугах

С каждым днем все страшнее смотреть на ценники в магазинах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне Омскстат опубликовал данные о розничной торговле за девять месяцев 2022 года.

Как следует из данных статистического ведомства, оборот розничной торговли в Омской области упал на почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 307,8 миллиардов рублей. На 8,6% сократились продажи продовольственных товаров, в том числе табачных изделий, а непродовольственных на 3,2%.

При этом в 2022 году при расчете на душу населения он вырос до 18,2 тысяч рублей. В 2021 году этот показатель составлял 16,5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что структура розничных продаж изменений не претерпела: 54% всех продаж пришлось на непродовольственные товары.

56,5% оборота розничной торговли обеспечили крупные и средник компании. Долю в 41,8% в продажах товаров занял малый бизнес (малые предприятия и индивидуальные предприниматели). Лишь 1,7% оборота - розничные рынки и ярмарки.

Напомним, ранее Омскстат опубликовал данные об изменении потребительских цен в регионе за сентября 2022 года.

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