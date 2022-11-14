Простые правила: как безболезненно сократить расходы в повседневной жизни

Предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

Тема экономии семейного бюджета всегда была и остается актуальной. Особенно сейчас, когда нужно готовиться к новогодним праздникам - планировать покупку подарков, праздничный стол и выбирать гардероб. Рассказываем о способах, которые помогут жителям Омска безболезненно экономить на нужном и спокойно отказываться от ненужного.

ПЕРЕСМОТРЕТЬ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТРАТЫ

Мы часто не замечаем наши повседневные расходы и не считаем их, планируя семейный бюджет. А как иначе, если каждый день нужно ездить на работу, обедать вне дома? На самом деле даже обязательные траты можно уменьшить. Возьмем, к примеру, регулярные поездки на общественном транспорте. Сейчас проезд для жителей Омской области и гостей региона стоит 25 рублей, но если расплачиваться картой «Мир», загруженной в смартфон, проехать во всех автобусах, троллейбусах и трамваях можно за 18 рублей, то есть на 7 рублей дешевле. Для этого нужно загрузить национальную карту в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. Смартфон должен быть с операционной системой Android и поддерживать NFC-функцию. Оплата проезда Единой картой жителя, которая также выпускается на базе российской платежной системы, позволит снизить стоимость проезда до 16 рублей и сэкономить уже 9 рублей. Ездить дешевле в общественном транспорте Омской области можно вплоть до 31 декабря 2022 года. На первый взгляд, экономия не очень большая. Тем не менее, за два месяца пассажиры общественного транспорта сэкономили уже порядка 2,5 миллионов рублей, расплачиваясь за проезд национальной картой в смартфоне. А если вместе с этим отказаться и от ежедневного кофе на вынос, хотя бы иногда брать с собой еду из дома, а не обедать в кафе, повседневные расходы уменьшатся еще больше.

Предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ

Как мы обычно начинаем экономить? В первую очередь отказываемся от самых затратных мероприятий и крупных покупок. Отпуск, ремонт, новое вечернее платье - в принципе, без этого можно обойтись. Только какие после этого появляются чувства? Раздражение, уныние и безразличие. Но экономия не должна быть вынужденной и приводить в депрессию. Чтобы этого не случилось, проанализируйте свои основные этапы расходов и расставьте приоритеты. Делать это лучше всего на семейном совете, чтобы потом не было разногласий и недовольства. Психологи советуют вместо привычного деления расходов по категориям «еда», «одежда», «транспорт» рассмотрите другой подход - «необходимо для жизни», «принципиально важно», «приятно», «можно обойтись».

ПОМЕНЯТЬ ПРИВЫЧКИ

Можно попробовать изменить привычные бытовые схемы. Возьмем, например, расходы на обслуживание машины. Если вы пользуетесь услугами одного автосервиса, то на рынке много подобных предложений - можно посмотреть, где вы не потеряете в качестве, но сэкономите на тех или иных услугах, товарах. Нужно так проанализировать каждое направление расходов - от образования до ухода за собой. И здесь возвращаемся к основному: нужно научиться считать, сформировать бюджет на семейном совете и следовать ему.

Не лишним будет еще раз перечитать условия тарифов мобильной связи, интернета, проверить свои платные подписки. Забытое приложение в телефоне или неиспользуемый онлайн-кинотеатр могут бесполезно тратить деньги на «автомате». Изучите свои расходы и удалите ненужное.

Вместо этого стоит внимательнее изучить возможности мессенджеров. На некоторых из них есть каналы, где выкладывают промокоды известных книжных магазинов, музыкальных сервисов Так можно получить, к примеру, несколько бесплатных электронных книг в разных форматах. Даже если роман не понравился, то его не жалко удалить с устройства.

ОТЛОЖИТЬ ПОКУПКИ

Вспомните, сколько ерунды вы купили, стоя в очереди в кассу или просматривая товары онлайн? Вроде бы недорогие мелочи, но в итоге минус несколько тысяч рублей в месяц. Но хуже всего, когда вот так импульсивно мы тратимся на дорогие вещи. Лучший способ избежать таких незапланированных покупок - заставить себя подождать. Для этого воспользуйтесь правилом 1 000 рублей. Когда вам захочется купить что-то дороже, отложите покупку как минимум на неделю. Так у вас будет время подумать, действительно ли вам нужна эта сумка, платье или пуфик. Сумма может быть совершенно любой, все зависит от вашего дохода. Кроме того, за эту неделю можно поискать выгодные скидки или акции в других местах. Если же вещь очень понравилась, запомните марку, спишите с ярлычка артикул, модель и размер. А после этого зайдите в интернет-магазины, найдите тот же товар и закажите его онлайн. Покупка точно выйдет дешевле.