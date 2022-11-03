Мама все равно узнала: в Омской области мужчина изнасиловал маленькую дочку своей сожительницы

О зверствах «папы» девочка сама рассказала матери
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Омской области суд вынес приговор 35-летнему мужчине, который изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы.
По данным следствия, в 2018-2019 годах 35-летний ранее судимый житель Омска изнасиловал дочь своей гражданской жены. О том, что «дядя» надругался над ней, малышка рассказала матери, которая и обратилась полицию. После этого изверга задержали и поместили под стражу.
Все материалы дела СУ СК РФ по Омской области передало в суд. Судебная инстанция признал омича виновным по двум статьям уголовного кодекса «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование». Мужчина отправится в колонию строгого режима на 13 лет.
Напомним, ранее в Омске 41-летний мужчина изнасиловал свою 11-летнюю дочь. О надругательстве в полицию тогда сообщила мать девочки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пьяный житель Омска изнасиловал свою 11-летнюю дочь
О надругательстве над девочкой в следственные органы сообщила ее мать(подробнее...)