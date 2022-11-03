Идти на помощь в любое время дня и ночи: к завершению идет всероссийский конкурс участковых, где Омск представляет Асет Жунайдаров

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

По итогам прошедшего с 7 по 16 октября интернет-голосования «народным участковым» стал майор полиции Асет Жанайдаров, старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 11 УМВД России по городу Омску. За него отдали свой голос 1 634 человека.

На службе в органах внутренних дел Асет Тулегенович более 16 лет, из них 13 – в занимаемой должности. Он является самым опытным участковым уполномоченным полиции отдела № 11 УМВД России по городу Омску, на протяжении 3-х лет имеет лучшие показатели в работе своего подразделения. Отметим, что в прошлом году он занял второе место в голосовании «Народный участковый – 2021».

Сам Асет считает, что тогда просто не дотянул до заслуженного им первого места. Сейчас взял долгожданный реванш.

- Когда я пришел из армии 16 лет назад, то сразу хотел устроиться на такую работу, чтобы помогать людям, всегда считал, что обладаю такими способностями, в том числе могу помочь психологически, поговорить. Мы – участковые – просто обязаны быть психологами тоже. Хотя бы из тех соображений, что на участке, как правило, у нас довольно много лиц состоит на том или ином учете, а значит, проблемы есть, - говорит омский финалист.

Жанайдаров говорит о том, что знания в области поведения – самая необходимая база для сотрудников полиции, которые работают с населением. К каждому нужно найти подход. Каждое утро Асет начинает с беседы с жителями своего округа. Сначала узнает, нет ли малейших жалоб – да хоть на шут соседей, а потом и сам рассказывает им о том, как не стать жертвами преступлений.

- Сейчас в городе очень много мошенничеств. И наши доверчивые граждане все чаще попадаются на них. В первую очередь, переломить статистику в этой сфере преступности поможет профилактика. Поэтому считаю одной из своих задач все время рассказывать лично о новых схемах, предупреждать. Профилактика – вот что здесь самое важное и нужное, - рассуждает полицейский.

Помогает общительность и корректность и в разрешении острых конфликтных и стрессовых ситуациях.

- Мы ведь первыми всегда прибываем на место происшествия. Нужно быстро сориентироваться, оценить обстановку, если необходимо – наладить контакт с агрессивным человеком. Не знаешь иногда, чего ждать. Как-то мне нужно было помочь девушке, которую силой в квартире удерживал сожитель. Он перебрал алкоголя и кидался с ножом сначала на нее, потом и на меня. Поэтому иногда приходится применять силу и идти на помощь в любое время дня и ночи, - добавил Жанайдаров. - По статистике, четверть всех преступлений раскрывают именно участковые.

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