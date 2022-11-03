«Все для наших ребят»: с наступлением холодов омичи пакуют мобилизованным землякам чай с имбирем, коврики и вязаные носки

В Омске и области действует 45 пунктов сбора гумпомощи, куда жители региона могут принести все, чтобы поддержать мобилизованных Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

С самого начала частичной мобилизации в снабжении жителей нашего и других регионов, прибывших в Омск для обучения перед отправкой на фронт, участвуют не только власти, но и волонтеры и неравнодушные омичи.

Сейчас в Омской области работает 45 пунктов сбора гуманитарной помощи для мобилизованных граждан, из которых 32 расположены в Омске и 13 в районах. Все, что приносят в них неравнодушные люди, забирают и отвозят в волонтерские штабы в поселках Светлый и Черемушки, находящиеся возле учебных центров для резервистов.

В пункты сбора омичи приносят самые разнообразные вещи, которые необходимы мобилизованным. О том, что именно необходимо в определенный момент, жители региона узнают из телеграм-канала «Гум помощь Омск», организованном волонтерами.

На улице с каждым днем все холоднее, поэтому бойцам нужны теплые вещи, в том числе шерстяные носки. В одном из мессенджеров даже появилась группа омичек, которые вяжут все необходимое резервистам. Три недели назад туда вступили подруги Ирина и Людмила. Пенсионерки вдвоем вяжут более 10 пар носков для мобилизованных в неделю.

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

- В неделю я вяжу 7 пар, а Людмила – 5 пар и 1 подследники. Сначала мы со своих клубочков вязали, потом мы нашли группу – и вот третью неделю вяжем с пряжи, на которую cдаем деньги девочкам, а они закупают ее оптом. Получается 50 рублей за одну пару. Это очень дешево. Это намного выгоднее, чем купить. Кроме этого, возили продукты в Черемушки, а также нитки и иголки, потому что, когда парни приехали только, им форма была не по размеру, - рассказала Людмила.

Несколько пар связанных шерстяных носков женщины принесли в пункт сбора гумпомощи, расположенный в магазине-кофейне СельпоLife на улице Масленникова. И там неравнодушные пенсионерки продолжили взять.

Создать пункт сбора решила сама владелица заведения и школы йоги Елена Бурдель. По ее словам, ее побудило сделать это желание помочь.

- 30 сентября написали мои друзья. Они кинули клич, что нужны коврики, зная, что у нас школа йоги. Естественно, что нужны были специальные - фольгированные. Мы подключились – покупали коврики на фольгированной основе в ближайших магазинах, потому что первых мобилизованных тогда государство тогда еще не успело подхватить. Что-то отвозили сами, что-то наши друзья забирали. Это было очень хаотично, но все понимали, что нужны теплые вещи. Как раз сильно похолодало в конце сентября, - вспоминает предприниматель.

Спустя 10 дней в Омске стали организовываться волонтеры. Елена нашла их контакты и сообщила, что в заведение уже работает пункт сбора. После ее обращения заведение включили в список мест, где можно оставить все, что требуется резервистам.

no_titlr Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

С тех пор в пункт при магазине ежедневно приходят омичи. Каждый приносит, что может. Часто в телеграм-канале «Гум помощь Омск», число подписчиков которого около 20 тысяч человек, публикуют информацию о том, что нужно мобилизованным. На этот призыв оперативно откликаются горожане.

- Если в какой-то день начинали привозить шахматы, гитары, нарды, понятно вчера был призыв в телеграм-канале. Нужно что-то, чтобы поддержать людей морально, занять их время. С утра только открываешь дверь – кто-то стоит с шахматами подмышкой, кто-то там гитару привез. На следующий день выходишь – машина другая подъехала, выгружают переноски, провода. Самое трогательное было, когда приходили пожилые люди - они несли переноски и удлинители из дома несли, - рассказала Елена.

Мобилизованным Елена передала специальные сборы. По ее словам, они тонизируют организм и дают возможность согреться. Есть и в пакете чай с имбирём, и сухарики с индийскими острыми специями, которые помогут пищеварению и согреют.

Из пункта сбора в магазине Елены и других на территории города и региона волонтеры забирают вещи и продукты и передают их на склады, расположенные в поселках Светлый и Черемушки.

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Как рассказала координатор штаба волонтеров в 242-м учебном центре ВДВ в поселке Светлом Анна, у них выстроена слаженная система: одна часть людей отвечает за логистику, вторая - за сортировку и выдачу всего необходимого мобилизованным.

- Волонтеров сначала было много потом стали отсеиваться: кто-тот не может, кто не успевает, кто физически или морально не выдерживает. Морально это тяжело выдержать, когда мужики взрослые стоят, а у них слезы наворачиваются на глазах. Они понимают, что вернуться, не вернуться. Никто не знает. Фактически, волонтеры – это те люди, которых бойцы видят в последний раз, - сказала Анна.

Помощь оказывает не только правительство Омской области, но и власти других регионов Сибири и Урала. Каждую неделю в волонтерский штаб прибывают фуры с гуманитарными грузами. Так, Кузбасс несколько раз привозил уголь для буржуек в палатках, где живут мобилизованные. Как отметили волонтеры, со снабжением стало все намного лучше, чем в первые дни. Резервисты сейчас обеспечены всем необходимы.

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