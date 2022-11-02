Вафля едет домой: омичка из Португалии собирает деньги с земляков для перелета бездомной собаки за границу

Фото: стоп-кадр видео сообществе «Теремок. Помощь бездомным животным». Автор - Наталья Ожерельева.

Накануне в омском сообществе «Теремок. Помощь бездомным животным» появилось сообщение от бывшей жительницы города. Сейчас экс-омичка по имени Наталья живет в Португалии, и некоторое время назад она задалась целью перевезти из Омска бездомную собаку по кличке Вафля к себе. О Вафле известно только то, что раньше она скиталась в районе Птичьей гавани, и в качестве беспризорной попала в отлов.

- Уж не знаю, кто и как раздает «счастливые билетики для животных», но Вафле повезло получить именно такой! Кто бы мог подумать, что грязная, лохматая, голодная собака поедет за границу, - прокомментировали авторы поста в сообществе.

Сбор средств объявили здесь же. Чтобы Вафля попала к новой хозяйке, нужно собрать больше 30 тысяч рублей. Деньги пойдут на дорогу и оформление документов, а также необходимые медицинские манипуляции.

Из-за сложностей с переездом границ Вафле сначала предстоит добраться до Москвы. Оттуда на машине ее заберет сама Наталья, которая планирует совершить двухдневный тур на машине из Португалии в Германию и из Германии - в столицу России.

- Сейчас уже проведены первые подготовки к отъезду: Вафля вакцинирована, чипирована, куплена амуниция в дорогу. Все эти расходы, как и затраты на дорогу из Германии до Португалии – взяла на себя будущая семья Вафли, - подвел итог автор поста.

Так что в серьезности намерений можно не сомневаться. Если все сложится удачно, то 24 ноября Вафля встретится со своей новой семьей.

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