Губернатор Бурков: все заявления от мобилизованных омичей отработаны и направлены в банки

Ранее некоторые мобилизованные жаловались на низкую скорость выплат. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня в своем telegram-канале глава Омской области Александр Бруков сообщил, что госаппаратом обработаны все до единого заявления на выплаты, которые поступили от мобилизованных омичей. Военнослужащим осталось набраться терпения и всего лишь дождаться банковских переводов.

- На утро среды 2 ноября все поступившие в МФЦ списки мобилизованных омичей обработаны и направлены в банки для зачисления средств на карты. Это более 90% бойцов из Омской области. По оставшимся идёт сверка: часть из них ошибочно мобилизовали и сейчас ведётся работа по их демобилизации, другие ребята уже находятся за ленточкой - в настоящее время специалисты минтруда и банков связываются с воинскими частями для того, чтобы уточнить данные и необходимые реквизиты, - заверил Бурков в своем канале.

А напоследок сообщил, что если по любым причинам кто-то до сих пор не получил полагающиеся выплаты, «прошу сообщить об этом в единый консультационный центр по номеру 122 или в информцентры, расположенные на территории палаточного лагеря в Черёмушках и в 242-м учебном центре. Мы оперативно обработаем каждый такой случай».