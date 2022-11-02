Экс-замминистра транспорта Омской области осудили условно за превышение должностных полномочий

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Сегодня в Омске суд вынес решение по делу о превышении должностных полномочий бывшего заместителя министра транспорта региона Романа Минуллина. О решении суда, который назначил экс-чиновнику условный срок и запретил занимать руководящие посты в течение предстоящего года, сообщил представитель пресс-службы региональной прокуратуры Дмитрий Павленко.

- Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права в течение одного года занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной и муниципальной власти, - рассказал Павленко.

Напомним, что в апреле 2021 года частная компания по пассажирским перевозкам заключила договор с представителями области на выполнение регулярных рейсов между Омском и поселком Оконешниково. Затем перевозчик самовольно изменил маршрут движения, и за такое нарушение предпринимателю полагался штраф 3,47 миллионов рублей. Но, по личному распоряжению Минуллина, бизнесмен заплатил только 5 тысяч рублей. Со своей ошибкой сам чиновник согласился.