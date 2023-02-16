Александр Бурков ответил на оскорбление Омска польской актрисой Барбарой Брыльски

Фото: стоп-кадр видео телеграм-канал губернатора

На оскорбление Омска польской актрисой Барбарой Брыльски ответил губернатор региона Александр Бурков. Сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.

- Делать выводы об Омске с трапа самолёта по меньшей мере странно. Мы любим свой город и в обиду его не дадим, - написал глава региона.

Свое сообщение он подкрепил видеороликом, который 16 февраля создали омичи. На кадрах отображены пейзажи города, который боится посещать актриса.

Напомним, в одном из интервью женщина заявила, что русские должны понять – «нельзя жить в этом г****». По ее мнению сейчас можно только жить в Москве и Питере.

- Остальной народ, посмотрите, как живёт... Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолёта. Там везде нищета, там невозможно жить, – высказалась актриса.

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