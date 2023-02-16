После морозов в Омске резко потеплеет до -9 градусов

Выходные в Омске должны быть теплыми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Морозные ночи сменятся теплыми дневными температурами. Уже на выходных в Омской области ожидается потепление. Прогноз на ближайшие три дня опубликовало Обь-Иртышское метеобюро.

В пятницу, 17 февраля, ночью в регионе возможно похолодание до -31°C. Днем столбик термометра поднимется до - 11...- 16°C. Осадков не ожидается, ветер северо-восточный до 7 м/с.

В субботу значительно потеплеет. Ночью - 17...- 22°C. Днем до -9°C, прогнозируется небольшой снег. Ветер восточный до 11 м/с.

В воскресенье днем сохранится теплая погода - 9...- 14°C. Небольшой снег, как днем так и в ночные часы. Тогда же столбик термометра опустится максимум до - 17°C. Ветер юго-западный 12 м/с.