В Омской области 8 тысяч жителей Исилькуля остались без водоснабжения

Сроки восстановления водоснабжения пока не называют. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отопление в домах есть, запасов воды хватит на 24 часа для надежного функционирования котельной. Такое заявление сделала администрация города Исилькуля 16 февраля. Накануне в приграничном городе Омской области случился порыв на водопроводе.

Без холодного водоснабжения остались 322 частных дома с 8545 жильцами, две школы, три детских сада, элеватор и мясокомбинат.

Причиной масштабного отключения стал порыв на чугунной трубе, произошедший в районе дома №19 по улице Кирова. Чтобы не затопить улицу, был принято решение обесточить водопровод.

Сначала подачу воды обещали возобновить в семь утра 16 февраля, потом время сместилось «до устранения повреждения». В региональном минЖКХ пока ЧП не прокомментировали.

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