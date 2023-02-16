В Омской области жители поселка Саргатского наблюдали за северным сиянием

Фото Милена Пономаревой.

В сообществе «Астрономические наблюдения в Омске» во ВКонтакте появилась информация, что в минувшую субботу, 11 февраля, на солнце произошла вспышка класса М2.2, которая сопровождалась мощным выбросом корональной массы. Эту информацию предоставила омский астроном Ольга Смолянкина.

А поздним вечером 15 февраля солнечное вещество достигло Земли, вызвав геомагнитную бурю. И полярные сияния можно было увидеть и в Омской области. Явление сфотографировали поселке Саргатском.

В Омском регионе полярные сияния наблюдаются крайне редко, порой их можно увидеть в северных районах области. Хотя из Саргатского района есть снимки в этом же сообществе, датированные ноябрем и декабрем 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Над Омском зафиксировали редкую зеленую комету ZTF, она вернется к Земле только через 50 тысяч лет

В последний раз гостья из космоса приближалась к нашей планете во времена палеолита (подробнее...)