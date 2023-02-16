Через 10 дней на Ленинградском мосту в Омске вместо двух полос для движения перекроют уже четыре

В первый же день перекрытия в вечернее время даже к мосту было проехать сложно, не то, что через него. Фото: Яндекс пробки от 15 февраля 2023 года.

В первый же день частичного перекрытия транспортного движения на Ленинградском мосту в Омске горожане близ ремонтируемого объекта встали в пробки. При этом мэрия сообщила, что спустя 10 дней вместо одной полосы ремонтники будут вынуждены перекрыть уже две - по одной с каждой стороны движения.

- Примерно неделю, дней десять мы будем расставлять средства организации дорожного движения - защитные парапетные блоки, гирлянды. Через 10 дней мы сможем перепустить движение по временной схеме на длительный период и приступить к устройству специальных приспособлений, которые позволят нам демонтировать аварийные тротуарные консоли, с последующим демонтажом других элементов, – рассказал заместитель генерального директора по строительству ООО «Стройтраст» Игорь Шестаков.

Пока, при перекрытии только двух полос из шести, проезд через мост уже в первые сутки занял в среднем около часа вместо прежних 5 минут. Но выхода из сложной ситуации ремонтники не видят. Придется перекрывать еще две.

- Ленинградский мост построен в 1950 году. За последние 30 лет эксплуатации работ по восстановлению и реконструкции не было. По итогам проведенного в 2018 году обследования моста выявлено, что состояние объекта не соответствует нормам. Тротуары в аварийном состоянии, мост протекает, сыпятся металлические опоры с моста, рушатся бетонные ограждения, - прокомментировал заместитель директора департамента строительства Сизов Михаил.

Отметим, перекрытие Ленинградского моста в Омске началось 15 февраля. Рабочие на момент публикации частично перекрыли одну полосу при движении со стороны Левого берега. На фоне таких изменений с началом рабочего времени на мосту образовалась пробка. Сам ремонт моста с попутным восстановлением опор продлится до 31 мая 2024 года.

При этом опрос среди жителей города показал, что через Ленинградский мост постоянно привычно проезжают 31,5 % омичей, то есть треть населения, или, как минимум, полмиллиона человек.

- Для сохранения максимально возможного комфортного передвижения по городу многим водителям придется пересмотреть свои привычные маршруты или время проезда, – заявили в омском дептрансе.

В ведомстве проанализировали возможные варианты распределения транспортных потоков и составили план мероприятий по оптимизации дорожного движения: в движении транспорта на круговой развязке по улице Суворова сменят приоритетность движения; а также запретят грузовое движение по Ленинградскому мосту на подходах с улиц Масленникова и Суворова с 7 до 20 часов.

Еще одним пунктом плана предполагается внести корректировки в режим работы ряда светофоров:

- пересечении улиц Ленина и Тарской;

- пересечении улиц Булатова и Тарской;

- пересечении Ленинградской площади с улицей Ленина (при необходимости, по результатам мониторинга);

- пересечении проспекта К. Маркса с улицей Масленникова;

- пересечении улиц Фрунзе и Красный Путь;

- пересечении улиц Красный Путь – 6-я Северная – 7-я Северная;

- пересечении улиц Булатова и Орджоникидзе (дополнительный вечерний сброс);

- пересечении бульвара Архитекторов с улицей Крупской (при необходимости, по результатам мониторинга);

- пересечении улиц Конева и 3-й Енисейской (при необходимости, по результатам мониторинга);

- по улице Крупской в районе остановок общественного транспорта «Улица Взлетная», «Бульвар Кузьмина» и вблизи строения 14/2.

Даже омским работодателям в мэрии предложили рассмотреть возможность перенести начало рабочего дня на иное время для сотрудников, которые добираются на работу через мост. Оперативно за ситуацией следит вице-мэр Владимир Куприянов и в случае необходимости он должен оперативно внести корректировки в распределение транспортных потоков.