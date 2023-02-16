«Газпром межрегионгаз Омск» увеличил количество договоров с производственными потребителями

Она проводилась для закрепления условий отбора, гарантированной поставки, а также для учёта потребления природного газа в Омской области.

Всего поставщик газа заключил (пролонгировал) почти 2 тысячи договоров с производственными потребителями. Это на 3% больше показателя предыдущего года. Положительная динамика достигнута за счёт новых контрактов с предприятиями малого и среднего бизнеса Омска, а также Омского, Калачинского и Таврического районов Омской области.

По итогам договорной кампании на предприятия среднего и малого бизнеса приходится 63% договоров поставки газа.

Договоры с крупными промышленными предприятиями составляют 20%. Среди них – АО «Омскшина», ООО «Омсктехуглерод», АО «Омский каучук», ПО «Полёт», АО «Омсктрансмаш». Суммарное потребление газа этими потребителями составляет более четверти от общего объёма реализации газа.

Доля договоров с социально-значимыми потребителями газа составила 17%, в том числе 4% – с теплоснабжающими организациями.

- Наши потребители будут обеспечены договорными 0объёмами газа, при условии соблюдения платежной дисциплины. В течение года мы продолжим заключение договоров с новыми контрагентами, которые будут подключаться по программе газификации, – отметил начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов.