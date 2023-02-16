В Тюкалинском районе Омской области на собственника газопровода завели уголовное дело

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За нарушения законодательства о газоснабжении в Тюкалинском районе Омской области на собственника газораспределительной компании было заведено уголовное дела, сообщает прокуратура Омской области. В прошлом году собственник участка, на котором проходит газопровод, ООО «Юза-Инвест», заключал с местными жителями контракты о выдаче согласия на подключение к сетям газораспределения. При этом догазификация домовладений пока проходит бесплатно.

Несмотря на это представители компании брали за услуги по догазификации участков плату за подключение в 119 тысяч рублей. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 238 тысяч рублей.

Граждане переводили компании по 119 тысяч рублей. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 238 тысяч рублей.

В настоящее время расследуется два уголовных дела о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.