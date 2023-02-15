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Происшествия15 февраля 2023 4:00

Экс-майору омской полиции Гайдамаку предъявили обвинение за ДТП, в котором погибли три человека

Трагедия произошла в ночь с 30 на 31 января в 2022 году
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Бывшему майору полиции предъявили официальное обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения повлекшее смерть двух и более лиц», сообщает Город55. Следователи установили, что в ночь, когда произошла страшная авария, унесшая в итоге жизни троих человек, за рулем находился бывший майор полиции Омска Евгений Гайдмак. К тому же в его крови был обнаружен алкоголь.

Авария случилась в центре города в ночь с 30 на 31 января прошлого года. В автомобиле Mersedes по Ленинградскому мосту ехали четверо мужчин. Машина на огромной скорости врезалась в фонарный столб и перевернулась. И водителя, и пассажиров выбросило на дорогу. Один из пассажиров - 40-летний Александр Петруняев - погиб на месте.

Остальные получили серьезные травмы и были госпитализированы. Александр Дубенский и Игорь Татаринов после скончались в больнице. Из комы выйти удалось только Евгению Гайдамаку. При этом выживший уверял следствие, что его не было за рулем, однако экспертизы опровергли его слова. Да и автомобиль зарегистрирован на супругу обвиняемого.

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