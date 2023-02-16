Суд сохранил отсрочку от мобилизации 12 предприятиям Омска

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15 февраля Центральный суд Омска сохранил отсрочку от мобилизации 12 омским предприятиям. Мотивы решения судьи не уточняются, однако, понятно, что аргументы прокуратуры были не столь весомы.

- Исковое заявление мотивировано тем, что в ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что на основании 9 протоколов призывной комиссии города Омска по мобилизации граждан предоставлена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации работникам 14 организаций. Административный истец полагает, что предоставление отсрочки не соответствует положениям действующего законодательства, поскольку организации не принимали участие в гособоронзаказе, - сообщает пресс-служба суда.

Таким образом, за работниками следующих предприятий сохранена отсрочка от мобилизации:

- АКБ «Новикомбанк»

- АО «Омский каучук»

- ООО «Газпромнефть-Каталитические Системы»

- ООО «Газпромнефть-Снабжение»

- ООО «Автоматика-Сервис»

- ООО «Арена-инжиниринг»

- ООО «Арена»

- ООО «Газпромнефть-Графитек»

- ООО «Нефтехимремонт»

- ООО «Омский завод трубной изоляции»

- ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСИБ»

- ООО «Ремонтно-механический завод „ГПЗ-ОНПЗ“.

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