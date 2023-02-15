Санта-Барбара по-омски: ревнивый омич расстрелял машину нового ухажера бывшей девушки и увез ее на кладбище

Фото: УМВД России по Омской области

Кажется, такое можно увидеть только в голливудских боевиках, но, как оказалось, в Старом Кировске Омска такое тоже бывает. 34-летний омич приревновал свою бывшую пассию к новому ухажеру. Мужчина настолько не хотел отпускать возлюбленную, что устроил стрельбу по машине соперника.

Оказалось, 35-летний мужчина буквально недавно познакомился с 22-летней омичкой. И вот пришло время первого свидания. Новый друг заехал за девушкой, но та выбежала из дома очень взволнованной. И не зря.

- При встрече она села в машину и взволнованно попросила побыстрее уехать, так как пришел ее бывший молодой человек и хочет выяснить отношения, - уточнили в полиции.

Отъехав недалеко от дома, пару начал преследовать автомобиль, из которого чуть позже начали раздаваться выстрелы.

Фото: УМВД России по Омской области

- Подозреваемый начал преследовать пару, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в воздух и в кузов иномарки, повредил стекло с водительской стороны. Заявитель попытался развернуться на проезжей части, но не справился с управлением и допустил опрокидывание «Форда» в кювет, - поясняют правоохранители.

Примечательно, что после применения оружия девушка все-таки пересела в машину к бывшему, который недолго думая увез ее на кладбище. Там они продолжили выяснять отношения.

Сейчас сотрудники УМВД ведут расследование по данному делу. Обвиняемому в хулиганстве мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: УМВД России по Омской области

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