В Омске неизвестный мужчина подкинул к детскому дому конверт с деньгами

В учреждении мужчину не так поняли, поэтому вызвали полицию. Фото: Даниил ОПАРИН

Настоящий поступок доброты и человечности произошел в Омске 15 февраля. В Дом ребенка, расположенный на улице Заозерной, неизвестный подкинул конверт с деньгами. Подробности узнал «СуперОмск».

Сначала омич обратился к охраннику медучреждения и попросил данные, чтобы перевести пожертвование на счет организации. Но настойчивость гостя подвигли руководство учреждения вызвать полицию. Однако встречаться с правоохранителями меценат не захотел, бросил конверт с деньгами и убежал.

По приезде полиция полиции задокументировали данное событие и передали денежные средства работникам под расписку для того, чтобы их можно было оприходовать.

К слову, в конверте находилось 27 750 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленые волосы и пирсинг: омичи рассказали, на какие перемены в имидже готовы пойти

Эксперты выяснили, какие процедуры по смене внешности популярны у жителей Омской области (подробнее)