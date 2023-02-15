Осторожно - псевдоюристы!

Так называемые «псевдоюристы» предлагают гражданам и юридическим лицам бесплатные консультации, обещают решить вопрос в суде, в пенсионном фонде, в банке и так далее, но получив деньги, ничего не делают или вообще исчезают.

Нередко оказываемая юридическая помощь бывает неквалифицированной. Часто можно встретить объявления с предложениями помощи в оформлении наследства, сопровождении сделок, подготовке договоров, которые в большинстве случаев по закону должны быть обязательно нотариально удостоверены. Такие «специалисты» предлагают подготовить заявления о принятии или об отказе от наследства, составить брачный договор, соглашение о разделе имущества, соглашение об уплате алиментов или завещание. В результате обратившийся получает недействительный документ за значительные деньги, который зачастую не может быть использован даже как образец, так как его содержание противоречит закону.

Стоит напомнить, что именно в компетенцию нотариуса входит оформление наследственных прав, удостоверение вышеуказанных сделок и многие другие вопросы. Обращаясь к нотариусу за удостоверением какого-либо документа, нет необходимости представлять свой образец, нотариус не только проконсультирует, но и сам составит необходимый для конкретной ситуации документ.

В последнее время к «обычным» мошенничествам добавились IT-преступления, например использование персональных данных в мошеннических целях. Стоит быть осторожными с сайтами, предлагающими бесплатную онлайн консультацию юриста, тем более по «нотариальным вопросам», или предлагающими «записать» клиента в нотариальную контору.

Лучше обратиться в нотариальную контору напрямую, например, позвонив по номеру телефона или воспользовавшись официальным сайтом нотариуса. В этом случае, ответственность за защиту ваших персональных данных будет нести сам нотариус. Телефоны и адреса нотариальных контор размещены на официальном портале Федеральной нотариальной палаты (notariat.ru), а также на сайтах региональных палат. Кроме того, можно найти персональный сайт и контактные данные нотариуса через обычные поисковые системы.

Огромное количество мошеннических действий происходит на рынке недвижимости. Поэтому порой, боясь не разобраться во всех нюансах и сложных формулировках, человек соглашается на сопровождение сделки неким юристом или «посредником», который обещает усиленно готовиться к сделке, собрать большое количество справок, обойти множество «нужных инстанций» и проверить «все на свете», уверяя что его услуги необходимы, а к нотариусу обращаться слишком дорого. В итоге услуги таких «специалистов» оказываются намного дороже, чем удостоверение сделки нотариусом.

Кроме того, в случае, если юрист или посредник окажется неквалифицированным специалистом, то проведенная им консультация может ввести в заблуждение клиента, а составленный им договор не будет в полном объеме отражать интересы сторон или вообще будет противоречить закону. При этом никакой ответственности такие лица зачастую за «ведение» сделки не несут.

Свести к минимуму риски оформления любой сделки, в том числе с недвижимостью, можно, обратившись за ее нотариальным удостоверением. Нотариус проводит правовую экспертизу всех представляемых ему документов, запрашивает недостающие документы в государственных ведомствах и реестрах, устанавливает личность обратившихся лиц, их дееспособность и действительные намерения, разъясняет условия и правовые последствия подписываемого сторонами договора. Удостоверив договор с недвижимым имуществом, нотариус в тот же день направит документы для регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости. Важно сказать, нотариус — единственный участник оборота недвижимости, для которого предусмотрено обязательное страхование своей деятельности и который несет имущественную ответственность за свои действия.

Как уберечь себя от мошенников и «псевдоюристов»? Советы: внимательно прочитайте про юриста или компанию информацию и отзывы в интернете, посоветуйтесь со знакомыми, всегда заключайте договор и внимательно его читайте, никогда не подписывайте акт выполненных работ, если услуга вам еще не оказана или в тексте нет четких формулировок названия услуг, а например указаны только «консультационные услуги», нет стоимости и сроков их оказания. Обратитесь к нескольким специалистам и сравните, при необходимости проверьте квалификацию специалиста и попросите показать диплом об образовании или иной документ, подтверждающий его компетентность.

Когда у вас возникают сомнения или имеется необходимость в любом юридическом вопросе, вы можете обратиться к нотариусу, нотариус консультирует по вопросам совершения нотариальных действий бесплатно и защищает права и законные интересы граждан и юридических лиц.

Помощник нотариуса г. Омска Подсвирова Анна.