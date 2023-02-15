«Гнусный поклеп»: актриса Юлия Пересильд вступилась за осужденного режиссера в Омске Никиту Гриншпуна

14 февраля 2023 года Первомайский районный суд Омска вынес приговор по громкому уголовному делу известного российского режиссера и руководителя «Пятого театра» Никите Гриншпуну. Он признан виновным за получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, а также за присвоение и растрату, и тоже в особо крупном. Следствие насчитало около 6 миллионов рублей, которые Гриншпун присвоил благодаря махинациям на своей должности. Режиссера приговорили к пяти с половиной годам колонии. А сегодня утром в одной из соцсетей появился пост актрисы Юлии Пересильд, которая попыталась сообщить общественности, что ее друга просто оклеветали.

- Чудовищный день...С 7 утра по Москве я рыдаю с перерывами на репетиции... Сегодня (пост актриса опубликовала вчера, в день вынесения приговора - «НО») омский суд огласил приговор в виде 5 лет 6 месяцев колонии строгого режима моему Другу, однокурснику, гениальному театральному режиссеру Никите Гриншпуну...Страшная история — почти «Моцарт и Сольери» сегодняшнего дня. История про то, как Ближайший друг (некий режиссер Шибаев) из зависти сделал гнусный поклеп, обвинив Никиту во взятках и прочих преступлениях. Почти 4 года я молчала об этом, просили молчать и не раздувать скандал. Я верила и надеялась, что справедливость восторжествует. Сегодня моя вера покачнулась. Впереди апелляция. И я снова верю...А пока просто слезы рекой. И вой от бессилия и отчаяния! Никита, я с тобой, - сообщила артистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омске за взятки и растраты в особо крупном вынесли приговор известному российскому режиссеру Никите Гриншпуну

С 2014 по 2020 год наследник театральной династии руководил Пятым театром в Омске (подробнее...)