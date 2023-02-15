Сергей Шелест: в Омске может появиться новый мост через Иртыш

Мосты города порой не справляются с потоками транспорта. Частичное закрытие Ленинградского моста только усугубит дорожную ситуацию в Омске. Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал РИА «Омск-информ», что Омску нужен еще один мост через Иртыш.

По словам главы города, строительство моста не требует столь больших вложений. Он также отметил, что мэрия начала прорабатывать вопрос о возведении данного объекта.

– Город большой. Надо строить новый мост, если так по большому счету. Это не такая уж большая сумма. Мы прорабатываем этот вопрос. Ведем переговоры. Я думаю, это реально, — цитирует Шелеста издание.

О том, где появится новый мост, пока остается загадкой.

Напомним, сегодня, 15 февраля, в Омске стартовал капитальный ремонт Ленинградского моста. Его планируют завершить до 31 мая 2024 года. До этого времени омичам придется смириться с пробками. Уже сегодня утром они достигли 6 баллов. Мэрия и вовсе рекомендует омским компаниям, чьи сотрудники пользуются Ленинградским мостом и Метромостом, перенести начало рабочего дня на более ранее время.

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