Омский завод полипропилена «Полиом» отмечает 10-летний юбилей

Фото: пресс-служба завода «Полиом».

Совместное предприятие СИБУРа и «Газпром нефти» входит в тройку крупнейших производителей полипропилена в России.

«Полиом» начал работу по полному производственному циклу в феврале 2013 года, когда коллектив смены получил первую партию омского полипропилена по полному технологическому циклу – от подготовки сырья до упаковки готовой продукции в тару. Сейчас «Полиом» выпускает 21 марку широко востребованного полимера, а его производственная мощность достигла 224 тысяч тонн продукции в год. Глубину переработки пропилена предприятие довело до максимальных 99,5%, что соответствует уровню наиболее эффективных мировых производителей.

Фото: пресс-служба завода «Полиом».

«Полиом» системно ведет работу по повышению экологичности производства в сотрудничестве с Правительством Омской области. Как участник федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» завод снизил воздействие на окружающую среду на 17%. За 10 лет «Полиом» инвестировал в экологические проекты около 500 млн рублей.

Фото: пресс-служба завода «Полиом».

«Омский завод полипропилена — одно из самых передовых предприятий области и, что особенно важно для жителей региона, экологически ответственное. «Полиом» в числе первых стал нашим экопартнером в рамках реализации проекта «Чистый воздух», а в прошлом году заключил дополнительное соглашение с региональным Минприроды об озеленении городских территорий. Благодарю руководство и коллектив завода за эффективную работу на благо Омской области и за заботу об окружающей среде! Желаю стабильного развития, исполнения намеченных планов и новых свершений!» — поздравил «Полиом» Губернатор Омской области Александр Бурков.

«Омский «Полиом» – это современное, высокотехнологичное и безопасное для человека и окружающей среды производство. Благодаря инженерным решениям мощность производства с момента пуска выросла на 20%, что позволит нам в юбилейный год получить двухмиллионную тонну полипропилена. Как совместное предприятие двух промышленных гигантов нефтехимии СИБУРа и «Газпром нефти», мы имеем уникальную возможность объединять на омской площадке лучшие практики в области промышленной безопасности, устойчивого развития, технологий, цифровизации, управления производством», – отметил генеральный директор «Полиома» Павел Евдокимов.

Фото: пресс-служба завода «Полиом».

Омский полипропилен востребован в самых разных отраслях – от пищевой и текстильной промышленности до автомобилестроения и жилищного строительства. Завод «Полиом» на протяжении ряда лет входит в число самых эффективных предприятий Омской области, а продукция компании неоднократно получала награды престижной всероссийской премии «100 лучших товаров России». Продукция предприятия пользуется мировым спросом и известна от Китая до Бразилии, при этом большая часть омского полипропилена перерабатывается российскими производителями полимерной продукции.