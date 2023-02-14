Следственный комитет проверит Омский ЭМЗ после ЧП с пострадавшим от раскаленного цинка

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5% тела обожгло рабочему Омского электромеханического завода. Такие данные приводит региональное управление Следственного комитета.

Сейчас ведомство организовало проверку по факту нарушений требований охраны труда. После работы следователей будет решаться вопрос о заведении уголовного дела.

Напомним, что 29 января на Омском ЭМЗ произошло ЧП. Металлическая конструкция сорвалась с крепления и упала в ванну с раскаленным цинком. Брызги попали на одного из рабочих. Мужчина получил ожоги 2-ой и 3-ей степени. По данным КП-Омск, у омича обожжена голова, лицо, ухо, рука и нога.

Напомни, Омский электромеханический завод располагается в районе РЭБа. Предприятие занимается изготовлением металлоконструкций и горячим цинкованием. Принадлежит депутату Госдумы Игорю Антропенко, его отцу Александру и еще нескольким акционерам.

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