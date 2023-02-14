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Происшествия14 февраля 2023 10:00

Изверг, который надругался над 9-летней девочкой и выбил ей зубы под Омском, проходит фигурантом по еще двум делам

В Омске суд приговорил Сергея Бояркина, жестокого изнасиловавшего школьницу, к 3 годам за кражу и избиение собутыльника
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

Стало известно, что Сергей Бояркин, который в августе прошлого года в пригороде Омска изнасиловал 9-летнюю девочку и выбил ей зубы, проходит обвиняемым еще по двум уголовным делам.

Как установил суд, в октябре 2021 года ранее судимый 46-летний уроженец Курганской области Бояркин во время распития спиртного со своими приятелями в доме в СНТ «Юбилейный» украл телефон у одного из них.

В ноябре того же года фигурант дела выпивал в компании двух женщин и мужчины в доме Кировском округе. В этот раз в ходе застолья между подсудимым и собутыльником вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Рецидивист нанес несколько ударов ногами по телу знакомому.

Вину в совершении преступлений Бояркин не признал. Однако Кировский районный суд учел все представленные доказательства и приговорил его к 2 года 9 месяца колонии строгого режима.

Напомним, первое заседание по делу об изнасиловании 9-летней девочки, обвиняемым по котором проходит Бояркин, состоится 16 февраля 2023 года. Мужчине может грозить от 15 лет до 20 лет колонии или пожизненное заключение.

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