«Газпром межрегионгаз Омск» подвел итоги работы с потребителями – физическими лицами за 2022 год

Прирост произошел в основном за счет перевода многоквартирных домов с сжиженного на природный газ в Советском округе Омска и газификации домовладений в Омском, Любинском, Азовском районах Омской области. По данным на 1 января 2023 года общее количество абонентов компании в регионе превышает 272 тысячи.

В течение года специалисты «Газпром межрегионгаз Омск» проводили системную работу по информированию абонентов о сроках и способах платежей за газ, о взаиморасчетах, поверке приборов учета, причинах образования начислений по нормативу, а также о предусмотренной законодательством ответственности за вмешательство в работу счетчиков и за хищение газа. Единый кол-центр поставщика газа обработал больше 91 тысячи телефонных обращений абонентов за год, ежедневно операторам поступало порядка 370 звонков.

Продолжалась работа по улучшению платежной дисциплины. В рамках проведенных мероприятий абонентам вручили более 59 тысяч уведомлений о задолженности. В 2022 году «Газпром межрегионгаз Омск» направил в суды почти 2000 исковых заявлений и заявлений о вынесении судебных приказов на взыскание долга с абонентов-должников. В пользу поставщика газа вынесено 1162 судебных решения на 18,8 млн рублей, включая пени. Приостановлено газоснабжение почти 4 тысячам абонентам, суммарная задолженность которых превысила 48 млн рублей.

- В текущем году мы продолжим мониторинг взаиморасчетов населения и работу с неплательщиками. Активизируем мероприятия по улучшению качества обслуживания абонентов, в частности, введем электронные квитанции, – рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.