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1 ноября 2022 12:15

«Заменили на бездушный компьютер»: из омских автобусов пропадает голос легендарной Ирины Герлиц

Омичи жалуются на исчезновение из автобусов объявления остановок омским диктором
Виктория КОВЕРНЕВА
Теперь остановки объявляет голос из сервиса дорожных карт.

Теперь остановки объявляет голос из сервиса дорожных карт.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Неприятный факт стали замечать пассажиры общественного транспорта города Омска. Из автобусов постепенно исчезает всеми любимый женский голос, который объявляет остановки и приветствует омичей.

Жалобу разместили в группе «100 необычных мест Омска и Омской области», обратившись к городской администрации.

- В общественном транспорте голос, объявляющий остановки и принадлежащий омичке Ирине Герлиц, ставший уже родным горожанам за много лет, заменили на бездушный Яндекс, - посетовал автор поста.

И действительно, уже давно замечено омичами, что некоторые остановки общественного транспорта объявляет совсем чужой голос. А сейчас он звучит фактически в каждом салоне.

Жители города огорчены, что постепенно омские «фишки» исчезают из истории. Так, например, происходит с «Шаром Держава», который хотят заменить памятником Бухгольцу. Теперь еще и «Уважаемые пассажиры! Рады приветствовать вас в салоне нашего автобуса».

- Голос у нее теплый такой, мол, не просто - «главпомтфпвоаоал», а «Главпочтамт». Не просто - «Будьте осторожны», а - «берегите себя». И так участливо, - делится с «КП-Омск» один из пассажиров.

В депртансе нашему изданию прокомментировали изменения, уточнив, что многие к нововведениям относятся положительно.

- В настоящее время на ряде маршрутов муниципального общественного транспорта автоматические информаторы в тестовом режиме работают с использованием голосового помощника Алиса. Голос российской актрисы Татьяны Шитовой, которая озвучила Алису, легко узнаваем и очень позитивно воспринимается пассажирами, - отметили в ведомстве.

Напомним, что в Омске продолжается реализация транспортной реформы. До 2024 года в городе должен появиться обновленный подвижной состав, измененные маршруты и схемы движения.

Что касается самой легенды, про нее рассказывал НГС55. Ирина Герлиц бывший пресс-секретарь предприятия «Электрический транспорт», профессиональный диктор радио. Много лет посвятила транспорту, но, видимо, легенды так и остаются где-то в памяти, а не в звучании городских остановок.

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