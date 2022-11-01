«Заменили на бездушный компьютер»: из омских автобусов пропадает голос легендарной Ирины Герлиц

Теперь остановки объявляет голос из сервиса дорожных карт. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Неприятный факт стали замечать пассажиры общественного транспорта города Омска. Из автобусов постепенно исчезает всеми любимый женский голос, который объявляет остановки и приветствует омичей.

Жалобу разместили в группе «100 необычных мест Омска и Омской области», обратившись к городской администрации.

- В общественном транспорте голос, объявляющий остановки и принадлежащий омичке Ирине Герлиц, ставший уже родным горожанам за много лет, заменили на бездушный Яндекс, - посетовал автор поста.

И действительно, уже давно замечено омичами, что некоторые остановки общественного транспорта объявляет совсем чужой голос. А сейчас он звучит фактически в каждом салоне.

Жители города огорчены, что постепенно омские «фишки» исчезают из истории. Так, например, происходит с «Шаром Держава», который хотят заменить памятником Бухгольцу. Теперь еще и «Уважаемые пассажиры! Рады приветствовать вас в салоне нашего автобуса».

- Голос у нее теплый такой, мол, не просто - «главпомтфпвоаоал», а «Главпочтамт». Не просто - «Будьте осторожны», а - «берегите себя». И так участливо, - делится с «КП-Омск» один из пассажиров.

В депртансе нашему изданию прокомментировали изменения, уточнив, что многие к нововведениям относятся положительно.

- В настоящее время на ряде маршрутов муниципального общественного транспорта автоматические информаторы в тестовом режиме работают с использованием голосового помощника Алиса. Голос российской актрисы Татьяны Шитовой, которая озвучила Алису, легко узнаваем и очень позитивно воспринимается пассажирами, - отметили в ведомстве.

Напомним, что в Омске продолжается реализация транспортной реформы. До 2024 года в городе должен появиться обновленный подвижной состав, измененные маршруты и схемы движения.

Что касается самой легенды, про нее рассказывал НГС55. Ирина Герлиц бывший пресс-секретарь предприятия «Электрический транспорт», профессиональный диктор радио. Много лет посвятила транспорту, но, видимо, легенды так и остаются где-то в памяти, а не в звучании городских остановок.

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