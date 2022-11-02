Омский автосалон сообщил о возобновлении поставок санкционных марок автомобилей

Автосалоны налаживают новые каналы поставок. Фото: Александр Матвеев

С ноября омский автохолдинг сообщил о запуске регулярных масштабных поставок новых автомобилей по схеме параллельного импорта. Сейчас в Омске находится больше 3 000 автомобилей востребованных американских, европейских и японских брендов, как Toyota, Lexus, Mazda, Suzuki, Mercedes, Porsche, BMW, Land Rover, которые попали под санкции.

- Это наиболее популярные у омских покупателей автомобили - Toyota RAV4, Toyota Camry, Toyota Avalon, Toyota Corolla, Toyota LC Prado, Mazda CX-4, Mazda CX-9, Chevrolet Captiva, Chevrolet Groove и Suzuki Vitara. Каждый клиент независимо от своего региона автосалона выбирает новый автомобиль из стока автохолдинга с гарантийным обслуживанием - прокомментировала директор по развитию «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова.

Что самое удивительное, омичам обещаны на все автомобили, везенные параллельным импортом, гарантийные сроки, ремонт, даже программы лизинга и кредитования. Правда, насколько выросла цена заветных машин и сколько придется ждать свою ласточку, - не сообщают, к сожалению

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