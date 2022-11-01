Сергей Марущак назначен замначальника УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

Заместителем начальника УМВД России по Омской области назначен Сергей Марущак. Личному составу управления его представил генерал-майор полиции Вячеслав Крючков.

Полковнику полиции почти 55 лет, родился он в Костанайской области Республики Казахстан. Окончил Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище и академию управления МВД России.

Пришел служить в органы в 1997 году, начинал простым участковым. С 2015 года занимал должность заместителя начальника полиции УМВД России по Омской области.

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