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Общество1 ноября 2022 10:55

Сергей Марущак назначен замначальника УМВД России по Омской области

Полковник полиции имеет казахстанские корни
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

Заместителем начальника УМВД России по Омской области назначен Сергей Марущак. Личному составу управления его представил генерал-майор полиции Вячеслав Крючков.

Полковнику полиции почти 55 лет, родился он в Костанайской области Республики Казахстан. Окончил Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище и академию управления МВД России.

Пришел служить в органы в 1997 году, начинал простым участковым. С 2015 года занимал должность заместителя начальника полиции УМВД России по Омской области.

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