Неосмотрительный вор ограбил в Омске молодую медсестру

Свою жертву вор приметил еще в магазин. Выследил и обокрал. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Курьезная кража произошла на улице Моторной в Омске. Неизвестный выхватил прямо из рук сумочку у 21-летней медсестры, которая возвращалась домой с работы.

Горечь потери у потерпевшей была не долгой. Когда мужчина убегал с места преступления, он обронил телефон. Находку медик передала полицейским.

- Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого: им оказался 26-летний житель Ленинского округа, ранее судимый за кражу,- уточнили в пресс-службе УМВД.

Фото: УМВД России по Омской области

Самое любопытное, что подозреваемый на момент его ареста находился дома, куда и принес похищенное. Позже он признался, что сумку украл, потому что не хватало денег на алкоголь, а застолье без крепких напитков продолжать не было смысла. Поэтому в магазине он приметил одинокую девушку и решил поживиться содержимым ее аксессуара.

Теперь вору грозит до четырех лет лишения свободы за кражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не хватило на пиво: пьяный житель Омска напал на продавца торгового павильона со скальпелем и стащил из кассы 5 тысяч рублей (подробнее)