Омский НПЗ начал онлайн-передачу Росприроднадзору экологической информации с датчиков на производстве

Омский НПЗ «Газпром нефти» запустил непрерывную передачу информации об экологических параметрах производства в надзорные органы. Технология предусмотрена автоматизированной системой мониторинга воздуха, которая с 2022 года действует на предприятии. Механизм передачи и получения данных мониторинга был проработан совместно с Росприроднадзором. Датчики смонтированы непосредственно на установках и ведут непрерывный контроль за экологическими показателями производства. Цифровые инструменты экологического контроля ОНПЗ станут прототипом для выработки отраслевых стандартов и создания комплексной системы мониторинга в рамках нацпроекта «Экология».

В соответствии с соглашением между «Газпром нефтью», Росприроднадзором и Минкомсвязи России Омский НПЗ первым в регионе реализовал автоматизированную систему мониторинга воздуха (АСМВ). Сегодня система охватывает пять производственных установок предприятия. Всю полученную информацию АСМВ передает напрямую в природоохранные ведомства. До конца 2024 года Омский НПЗ планирует масштабировать технологию АСМВ на основных производственных объектах. Формирование системы является частью программы экологической модернизации Омского НПЗ и включено в план федерального проекта «Чистый воздух».

«Компания «Газпром нефть» первой в отрасли внедрила на своих нефтеперерабатывающих заводах в Омске и Москве автоматизированные системы мониторинга и добровольно передает контрольные данные в Росприроднадзор. Такие современные цифровые системы мониторинга, установленные непосредственно на источниках, на 80% повышают скорость инспекций, снижают расходы на организацию проверок, экономят время и обеспечивают прозрачность. Мы приглашаем всю промышленность последовать этому примеру, а не прятать свое производство за семью замками», — сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Омский НПЗ стал первым среди промышленных предприятий региона, внедрившим автоматизированную систему мониторинга воздуха. Передача экологических данных в онлайн режиме, безусловно, повысит качество контроля за состоянием атмосферы в городе. Рассчитываю, что опытом ОНПЗ воспользуются и другие промышленные предприятия Омска для экологического контроля на своих объектах», — отметил министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.

«Создание автоматизированной системы мониторинга воздуха — важная часть масштабной модернизации Омского НПЗ. Благодаря этой системе мы обеспечиваем полную информационную открытость работы предприятия для надзорных органов и общественности. ОНПЗ готов делиться своими наработками в вопросах цифрового экомониторинга с коллегами по отрасли. Убежден, что эта технология в будущем станет отраслевым стандартом и будет работать на каждом промышленном объекте в стране», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.