Не хватило на пиво: пьяный житель Омска напал на продавца торгового павильона со скальпелем и стащил из кассы 5 тысяч рублей

Скальпель омича нашел дома, куда вернулся после попойки со своей возлюбленной Фото: Олег УКЛАДОВ

Пьяный житель Омска,угрожая скальпелем, ограбил ларек на Космическом проспекте, а похищенные деньги потратил на 10 литров пива.

Как рассказала 61-летняя омичка, работающая продавцом в торговом павильоне, рано утром в помещение вошел неизвестный в маске и, угрожая скальпелем, потребовал отдать всю «наличку» из кассы. Женщина это делать отказалась, тогда нетрезвый злоумышленник сам вскрыл кассу и забрал оттуда 5 тысяч рублей. После того как деньги оказались у него в руках, он моментально скрылся с места преступления и выбросил по пути скальпель.

Прибывшие на место правоохранители опросили продавца. Женщина сообщила им, во что он был одет и в каком направлении скрылся.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 22-летней ранее не судимый парень, проживающий в Октябрьском округе. Задержали его по месту жительства.

На допросе он рассказал правоохранителям, что распивал спиртное с возлюбленной. На следующее утро, будучи еще навеселе, схватил дома скальпель и побежал с ним в ларек, откуда и украл 5 тысяч рублей.

По словам омича, часть денег он спустил на 10 литров пива, отдал долг в 1 тысячу рублей, а оставшуюся сумму вручил своей возлюбленной.

Сейчас правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Разбой». Скальпель был найден и приобщен к материалам дела. Суд отправил злоумышленника по домашний арест.

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