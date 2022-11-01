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Происшествия1 ноября 2022 6:45

Не хватило на пиво: пьяный житель Омска напал на продавца торгового павильона со скальпелем и стащил из кассы 5 тысяч рублей

Пьяный омич ограбил ларек и потратил похищенные деньги на 10 литров пива
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Скальпель омича нашел дома, куда вернулся после попойки со своей возлюбленной

Скальпель омича нашел дома, куда вернулся после попойки со своей возлюбленной

Фото: Олег УКЛАДОВ

Пьяный житель Омска,угрожая скальпелем, ограбил ларек на Космическом проспекте, а похищенные деньги потратил на 10 литров пива.

Как рассказала 61-летняя омичка, работающая продавцом в торговом павильоне, рано утром в помещение вошел неизвестный в маске и, угрожая скальпелем, потребовал отдать всю «наличку» из кассы. Женщина это делать отказалась, тогда нетрезвый злоумышленник сам вскрыл кассу и забрал оттуда 5 тысяч рублей. После того как деньги оказались у него в руках, он моментально скрылся с места преступления и выбросил по пути скальпель.

Прибывшие на место правоохранители опросили продавца. Женщина сообщила им, во что он был одет и в каком направлении скрылся.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 22-летней ранее не судимый парень, проживающий в Октябрьском округе. Задержали его по месту жительства.

На допросе он рассказал правоохранителям, что распивал спиртное с возлюбленной. На следующее утро, будучи еще навеселе, схватил дома скальпель и побежал с ним в ларек, откуда и украл 5 тысяч рублей.

По словам омича, часть денег он спустил на 10 литров пива, отдал долг в 1 тысячу рублей, а оставшуюся сумму вручил своей возлюбленной.

Сейчас правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Разбой». Скальпель был найден и приобщен к материалам дела. Суд отправил злоумышленника по домашний арест.

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