Как инвалидам получить средства реабилитации с помощью электронного сертификата

Фото: Архив "КП"

Электронные сертификаты, по которым инвалиды могут получить технические средства реабилитации (ТСР) - это новая услуга, которую Фонд социального страхования стал внедрять в этом году. В нашем регионе около пятисот омичей уже воспользовались этим платежным инструментом.

- Главная задача, которую поставило перед Фондом Правительство нашей страны – сделать обеспечение инвалидов и пострадавших на производстве техническими средствами реабилитации (ТСР) максимально удобным и быстрым. Для этого и были введены электронные сертификаты. С их помощью люди с инвалидностью теперь могут подобрать себе индивидуально именно те ТСР, которые необходимы именно им, - пояснил управляющий ГУ – Омским региональным отделением ФСС РФ Александр Лось.

управляющий ГУ – Омским региональным отделением ФСС РФ Александр Лось Фото: Архив "КП"

Первые покупки по электронным сертификатам омичи сделали в начале этого года и поначалу их было совсем немного, поскольку специалисты Фонда вели организационную работу, торгово-сервисные предприятия, которые хотели работать с такими сертификатами, только осваивали это направление, пополнялся перечень ТСР. Зато потом, когда процесс был отлажен и люди оценили преимущества, количество обращений выросло. К настоящему моменту электронными сертификатами воспользовались 467 человек, подав 801 заявку на более чем 34 тысячи изделий реабилитации. Общая сумма потраченных по электронным сертификатам средств - свыше 10 млн рублей. И это неудивительно, ведь приобрести необходимую вещь стало очень быстро и просто.

- Стоимость средств реабилитации человек может увидеть в электронном каталоге ТСР ФСС, - пояснила начальник отдела социальных программ ГУ – Омского регионального отделения ФСС РФ Елена Горст. – После того, как выбор сделан, нужно подать заявление в Фонд. Причем сделать это можно как онлайн через госуслуги или мобильное приложение «Социальный навигатор», так и в любом отделении нашего Фонда, либо в МФЦ «Мои документы». Наши специалисты всегда помогут оформить ЭС на всем пути от заявки до приобретения изделия.

начальник отдела социальных программ ГУ – Омского регионального отделения ФСС РФ Елена Горст и специалист по социальной реабилитации Омской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Дмитрий Запускалов Фото: Архив "КП"

Что же чаще всего покупают с помощью электронных сертификатов? Наиболее востребованными у наших земляков с ограниченными возможностями являются кресла-коляски различных модификаций, ортопедическая обувь, опорные трости, подгузники и слуховые аппараты. Причем цены на эти товары приравнены с рыночными и, в ряде случаев, инвалидам нет необходимости доплачивать свои деньги, либо такие доплаты минимальны.

– Я помогал члену нашего общества оформить сертификат через госуслуги и это заняло буквально 15 минут. Это несложно. Не нужно стоять в очереди и можно выбрать то средство, которое необходимо именно тебе, - рассказывает специалист по социальной реабилитации Омской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Дмитрий Запускалов. - Несколько моих знакомых уже приобрели коляски с помощью электронных сертификатов через OZON и остались довольны. - Использование сертификата уменьшает время ожидания ТСР, потому что оно будет доставлено уже через неделю.

- Это здорово, что сейчас у инвалидов теперь есть выбор, - считает заместитель председателя Омской областной организации «Всероссийского общества слепых» Сергей Орлов. – Раньше давали то, что выигрывали на торгах и люди не всегда были довольны. А сейчас появилась возможность взять именно тот аппарат, который человек хочет. Хорошо и то, что можно оформить сертификат не только через госуслуги, но и принести лично. Для людей, которым под 80, это понятнее и проще – не надо стоять в очередях, опустил заявление в ящичек и тебе тут же позвонят, сообщат, что оно в обработке и скоро придут деньги.

заместитель председателя Омской областной организации «Всероссийского общества слепых» Сергей Орлов Фото: Архив "КП"

Перечень ТСР, которые Фонд социального страхования предоставляет гражданам, утвержден федеральным Министерством труда и с 1 июня этого года был существенно расширен. Теперь по электронному сертификату можно купить специальные средства при нарушении функций выделения, глазные протезы, экзопротезы молочных желез и многое другое. А с будущего года планируется еще и некоторые лекарства, медизделия и даже осуществлять раннюю реабилитацию детей-инвалидов.

На сегодняшний день по всей стране в региональных отделениях Фонда социального страхования кратно увеличилось количество выданных электронных сертификатов. При этом Омское отделение ФСС входит в двадцатку лучших регионов, где эта услуга развивается наиболее интенсивно.

- На приобретение ТСР в Омской области в этом году выделили 478 млн рублей. Из них 11 млн мы планировали направить на электронные сертификаты. Уже направлено 10 млн. Если по какой-то продукции до конца года не будет централизованных поставок, они будут переведены на электронные сертификаты. Специалисты нашего фонда сделают все, чтобы обеспечить омичей и жителей области надежными и удобными средствами реабилитации, - уверил участников круглого стола Александр Лось.

ВАЖНО

Для оформления сертификата достаточно лишь предъявить паспорт, либо свидетельство о рождении ребенка и реквизиты карты «МИР». Заявление будут рассмотрено в течение 5 рабочих дней для инвалидов, а для паллиативных инвалидов – 3 рабочих дней. Средства перечислят через казначейство в течение 10 рабочих дней и после этого человек может отправляться за покупкой.

Впрочем, самостоятельно идти в магазин совершенно не обязательно, ведь покупку можно сделать на сайте поставщика ТСР и многие точки продаж, которые работают с электронными сертификатами на территории Омска и Омской области, принимают онлайн оплату и доставляют ТСР инвалидам прямо на дом, причем бесплатно. Это и понятно – люди с ограниченными возможностями не всегда могут свободно перемещаться.

Представители филиала «Омский» АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие», розничной сети ОРТЕКА в г. Омске и ООО «Стоматека» Фото: Архив "КП"

НА ЗАМЕТКУ

Точки продаж, которые принимают ЭС, можно найти в ГИС ЭС, электронном каталоге ТСР и мобильном приложении «Социальный навигатор». На сегодняшний день это филиал «Омский» АО «Московское ПрОП», ООО «Радуга звука», ООО «Академия слуха», ООО «Стоматека» и сеть аптек «Ортека». Кроме того, омичи могут заказать необходимый им товар через интернет на маркетплейсе OZON и магазине «ТСР-МАРКЕТ». В будущем году принимать электронные сертификаты будут и другие поставщики, а уже работающие расширят ассортимент товаров.