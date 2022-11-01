В УМВД по Омской области прокомментировали задержание начальника отдела полиции №7

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Служебная проверка проводится в отношении начальника отдела полиции №7 Антона Козлова. Об этом «КП-Омск» рассказали в региональном управлении МВД.

Напомним, подполковника полиции задержали накануне. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

- Руководством регионального УМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанного сотрудника, он понесёт наказание в установленном законом порядка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Между тем, уголовное дело заведено по материалам УФСБ и Следственного комитета. В ведомствах ссылаются на покровительство полицейским некого индивидуального предпринимателя.

- Из корыстной заинтересованности осуществлял покровительство незаконной деятельности индивидуального предпринимателя по торговле немаркированной табачной продукцией, - поясняют в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Расследование продолжается.

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