Частичная мобилизация не повлияла на рынок труда Омской области

В омском регионе безработица составляет менее 1% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области ситуация на рынке труда с объявлением частичной мобилизации не изменилась. Об этом накануне сообщили в региональном минтруда.

Как рассказали в ведомстве, сейчас в омском регионе в базе вакансий находится 42 тысячи предложений. Большой спрос на работников строительной, промышленной и бюджетной отрасли.

По данным минтруда, в Омской области уровень безработицы опустился до исторического минимума за последние 10 лет составляет менее 1%. В региональных центрах занятости сейчас 8,7 тысяч зарегистрированных безработных. За 2022 года было трудоустроено 34 тысяч человек при содействии служб занятости.

Влияние мобилизации на рынок труда Омской области крайне невелико. Это подтверждают в ведомстве.

- Незначительная часть безработных мужчин была снята с учета по мобилизации. За гражданами, работающими по трудовому договору, после мобилизации в соответствии с действующим законодательством рабочие места сохранились. Поэтому эти обстоятельства не оказали влияния на уровень безработицы, - рассказала руководитель департамента занятости населения минтруда Омской области Олеся Кайль.

В Омском области работает горячая линия по вопросам трудовых гарантий для мобилизованных жителей региона. Обратиться туда можно по телефонам: 79-07-40 и 25-46-11 (с понедельника по пятницу).

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