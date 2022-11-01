Омичи увеличили свои расходы до 18,4 тысячи рублей в месяц на человека

Одинокие омичи предпочитают тратить на себя более 20 тысяч рублей в месяц. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Омска стали больше тратить на развлечения. Связано ли это с повышением цен, или люди хотят больше веселья - Омскстат не уточняет.

Понятно лишь одно из данных аналитиков, что в первом квартале 2022 года омичи тратили на себя 15,7 тысячи в месяц, а сейчас 18,4. Кстати, год назад цифра была еще меньше - 13,9 тысячи.

Сейчас жители региона отдают на продукты и алкоголь по 5 800 рублей в месяц. Еще 2 200 - за коммуналку и 2 тысячи за проезд.

Выросли расходы на гостиницы, кафе и рестораны. Во втором квартале этого в среднем сумма чека на человека составила 1 930 рублей в месяц на каждого члена семьи, а год назад эта статья расходов составляла всего 170 рублей.

В среднем семьи с детьми тратят на каждого члена семьи по 12,7 тысячи, а без детей - по 23,4 тысячи рублей.

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