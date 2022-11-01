Семья из Омской области отравилась природным газом в собственном доме

Дело находится на контроле прокуратуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Лузино под Омском произошла трагедия. В частном доме с газовым отоплением произошла утечка топлива, из-за этого пять человек получили острое отравление. Уголовное дело завело региональное управление Следственного комитета.

Следком связывает ЧП с оказанием услуг не отвечающих требованиям безопасности. За нарушение ведется проверка газоэксплуатирующей организации.

Тем временем, муж, жена, двухлетний ребенок и еще двое родственников находятся под наблюдением врачей.

- В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия и установленного в доме газового оборудования, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление лиц, монтировавших и обслуживающих газовое оборудование, а также виновного лица, - уточняют в ведомстве.

К делу уже подключилась областная прокуратура, которая проводит проверку по соблюдению требований законодательства о газоснабжении.

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