Экс-глава омской налоговой Владимир Репин обжалует свое нахождение в СИЗО

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Апелляционная жалоба на решение суда об аресте экс-главы омского УФНС Владимира Репина подана 28 октября. Это значится в карточке дела.

Он не согласен два месяца проводить за решеткой, пока расследуется уголовное дело во взятке размером в 10 млн рублей.

Его поместили в СИЗО, обосновав это тем, что он может «скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям, изобличающим его в совершении указанного преступления, создать ложные доказательства своей невиновности».

Напомним, бывшего руководителя обвиняют во взяточничестве и покровительстве руководителя фирмы «Нефтегазстроймонтаж». Посредником в деле был адвокат Дмитрий Григорьев. Все трое сейчас находятся под следствием.

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