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Общество1 ноября 2022 2:20

Житель Омского района не смог оспорить в суде повестку из военкомата

Мужчине объяснили, почему он не прав
Виктория КОВЕРНЕВА
Омичу объяснили, что призвать на службу его могут только после прохождения комиссии.

Омичу объяснили, что призвать на службу его могут только после прохождения комиссии.

Фото: Александр КОЦ

Повестку из военкомата в суде не смог оспорить житель Омского района. Об этом сообщает НГС55.

Дело в том, что повестка пришла омичу 27 сентября. По его словам, в этот момент он был на больничном, а медосвидетельствование на категорию годности к военной службе не проходил.

Как оказалось, в историю закралось непонимание, которое ему доходчиво объяснили в суде.

— Он расценил повестку как призыв на военную службу. В ходе судебного заседания было установлено, что в отношении него не рассматривался вопрос по мобилизации, не выносилось оформленное в установленном порядке решение призывной комиссии о призыве, не выдавалось мобилизационное предписание, — пояснили в пресс-службе суда.

Таким образом, в удовлетворении иска жителю Омской области отказали.

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