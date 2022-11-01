Житель Омского района не смог оспорить в суде повестку из военкомата

Омичу объяснили, что призвать на службу его могут только после прохождения комиссии. Фото: Александр КОЦ

Повестку из военкомата в суде не смог оспорить житель Омского района. Об этом сообщает НГС55.

Дело в том, что повестка пришла омичу 27 сентября. По его словам, в этот момент он был на больничном, а медосвидетельствование на категорию годности к военной службе не проходил.

Как оказалось, в историю закралось непонимание, которое ему доходчиво объяснили в суде.

— Он расценил повестку как призыв на военную службу. В ходе судебного заседания было установлено, что в отношении него не рассматривался вопрос по мобилизации, не выносилось оформленное в установленном порядке решение призывной комиссии о призыве, не выдавалось мобилизационное предписание, — пояснили в пресс-службе суда.

Таким образом, в удовлетворении иска жителю Омской области отказали.

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