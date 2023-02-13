Три омича пострадали во время столкновения трамвая с «ГАЗелькой»

Фото: УМВД России по Омской области

Водитель маршрутки врезался в трамвай на пересечении проспекта Королева и улицы Заозерной. На момент столкновения с электрическом транспорте находились 10 пассажиров, в «ГАЗеле» 4 человека.

Все произошло 13 февраля около половины четвертого вечера. Трамвай №7 «ул. Стрельникова - пос. Амурский» ехал по маршруту когда его не заметил водитель маршрутки № 340 «Малокулачье-Омск».

Фото: УМВД России по Омской области

- В результате в медицинское учреждение с различными травмами доставлены трое взрослых пассажиров ГАЗели, - уточнили в правоохранительных органах.

Сейчас полицией проводится проверка. Пока известно, что оба водителя были трезвы.