Зеленые волосы и пирсинг: омичи рассказали, на какие перемены в имидже готовы пойти

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Более 60% омичей меняли что-что кардинально в своей внешности хотя бы раз в жизни. Каждый пятый опрошенный рассказал, что на подобные перемены решался из-за каких-либо позитивных событий в жизни, каждый седьмой — после расставания с партнером. В преддверии дня святого Валентина эксперты «Авито Услуг» выяснили, какие бьюти-эксперименты популярны у омичей.

В преддверии Дня всех влюбленных эксперты узнали, какие бьюти-эксперименты оказались популярны в Сибирском федеральном округе.

Развод и свадьба помогли

Как правило, причиной изменения внешности становятся значимые в жизни события. Так, 58% опрошенных меняют что-то в своем стиле по настроению. При этом влиянию эмоционально порыва чаще подвержены женщины, чем мужчины — 64% против 48%.

На перемены во внешности такие позитивные события, как свадьба, рождение ребенка, окончание университета могут сподвигнуть 19% омичей.

Различные неприятные моменты в жизни, в том числе расставание со второй половинкой, могут стать причиной смены имиджа у 12% омичей. Подобный ответ чаще всего давали опрошенные во возрасте от 18 до 24 лет — 18%.

Зеленые волосы, пирсинг в пупке, бритая голова?

Самыми популярными процедурами среди омичей стали короткая стрижка (59%), кардинальная смена стиля одежды (44%), окрашивание волос в другой цвет (40%) или в яркий цвет (19%), татуировки (14%), бритье налысо (12%). Еще по 9% опрошенных назвали такие процедуры для волос, как дреды, наращивание и биозавивки, а пирсинг — 8%. Косметологические процедуры (в частности увеличение губ) оказались менее популярными — 6%.

Почувствовать себя привлекательнее или отпустить прошлое?

Ровно половина опрошенных заявили, что перемены в имидже помогают почувствовать себя более привлекательными. Еще 44% респондентов считают, что перемены во внешности — это способ отпустить прошлое и начать жизнь с чистого листа. 29% омичей отметили, что изменения во внешности помогают в борьбе со стрессом.

На смену образа 22% жителей Омской области готовы потратить от 5 до 10 тысяч рублей. Больше 15 тысяч рублей на перемены во внешности отдать согласны 21% опрошенных.

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