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Происшествия13 февраля 2023 7:00

В Омской области за растрату 47 миллионов рублей бюджетной поддержки посадили двух учредителей агросоюза

Омским фермерам Ганину и Варапаеву были перечислены огромные деньги на развитие, но все растеклись по аффилированным фирмам родственников
Наталья ВИРКУНЕН
Из 120 га земли картофелем было засеяно только 20 га.

Из 120 га земли картофелем было засеяно только 20 га.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Центральный районный суд Омска вынес приговор председателю «Куликовский Агросоюз» Денису Ганину и главному бухгалтеру предприятия Игорю Варапаеву. Изворотливые аграрии в 2017 году создали сельскохозяйственный кооператив по выращиванию картофеля на территории Калачинского района Омской области и, по данным силовиков, вместо реальных контрагентов подключили к работе формальных товаропроизводителей из числа родственников и знакомых лиц. На бумаге фигуранты расписали, как отлично идут дела, взяли широкий размах - под подложные документы получили немалую господдержку.

- В 2018 году фигуранты, используя подложные документы и недостоверные сведения, незаконно получили субсидию иинистерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области в размере более 47 миллионов рублей якобы на развитие материально-технической базы созданного ими кооператива, не намереваясь на самом деле осуществлять предпринимательскую деятельность, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Дальше деньги утекли в их же карман через ряд фиктивных сделок по реализации картофеля. Также у фермеров не дрогнула рука, когда подписывали липовые документы о покупке сельхозтехники с подконтрольными им юридическими лицами.

- Установлено, что высокоэффективное оборудование, указанное в отчетной документации СПСК «Куликовский Агросоюз», на территорию кооператива не поступило, а денежные средства с расчетных счетов аффилированных коммерческих структур перечислены на расчетные счета не менее 25 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся обналичиванием денежных средств, - отмечено в приговоре суда.

Когда мужчин арестовали и изъяли все информационные носители, аграрии не унимались - они не признавали свою вину и всячески пытались прокричать, что их подставили. Вот только кто - не известно. При этом на территории, да и за пределами агросоюза силовики так и не нашли реальных доказательств бурной деятельности на бумаге - приобретений и в помине нет - в том числе у так называемых поставщиков.

Поэтому суд вынес однозначный вердикт - должностные лица виновны в мошенничестве в особо крупном размере. Денису Ганину предстоит отбывать наказание в течение шести с половиной лет в колонии общего режима, Игорю Воропаеву дали пять лет тюрьмы. Также фигурантов обязали выплатить 500 и 300 тысяч штрафа соответственно.

Гражданский иск прокуратуры на 47 миллионов впустую потраченных средств тоже удовлетворен в полном объеме.

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