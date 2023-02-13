В Омской области за растрату 47 миллионов рублей бюджетной поддержки посадили двух учредителей агросоюза

Из 120 га земли картофелем было засеяно только 20 га. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Центральный районный суд Омска вынес приговор председателю «Куликовский Агросоюз» Денису Ганину и главному бухгалтеру предприятия Игорю Варапаеву. Изворотливые аграрии в 2017 году создали сельскохозяйственный кооператив по выращиванию картофеля на территории Калачинского района Омской области и, по данным силовиков, вместо реальных контрагентов подключили к работе формальных товаропроизводителей из числа родственников и знакомых лиц. На бумаге фигуранты расписали, как отлично идут дела, взяли широкий размах - под подложные документы получили немалую господдержку.

- В 2018 году фигуранты, используя подложные документы и недостоверные сведения, незаконно получили субсидию иинистерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области в размере более 47 миллионов рублей якобы на развитие материально-технической базы созданного ими кооператива, не намереваясь на самом деле осуществлять предпринимательскую деятельность, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Дальше деньги утекли в их же карман через ряд фиктивных сделок по реализации картофеля. Также у фермеров не дрогнула рука, когда подписывали липовые документы о покупке сельхозтехники с подконтрольными им юридическими лицами.

- Установлено, что высокоэффективное оборудование, указанное в отчетной документации СПСК «Куликовский Агросоюз», на территорию кооператива не поступило, а денежные средства с расчетных счетов аффилированных коммерческих структур перечислены на расчетные счета не менее 25 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся обналичиванием денежных средств, - отмечено в приговоре суда.

Когда мужчин арестовали и изъяли все информационные носители, аграрии не унимались - они не признавали свою вину и всячески пытались прокричать, что их подставили. Вот только кто - не известно. При этом на территории, да и за пределами агросоюза силовики так и не нашли реальных доказательств бурной деятельности на бумаге - приобретений и в помине нет - в том числе у так называемых поставщиков.

Поэтому суд вынес однозначный вердикт - должностные лица виновны в мошенничестве в особо крупном размере. Денису Ганину предстоит отбывать наказание в течение шести с половиной лет в колонии общего режима, Игорю Воропаеву дали пять лет тюрьмы. Также фигурантов обязали выплатить 500 и 300 тысяч штрафа соответственно.

Гражданский иск прокуратуры на 47 миллионов впустую потраченных средств тоже удовлетворен в полном объеме.