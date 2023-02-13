Омская область поднялась по рейтингу качества жизни среди регионов России

Фото: Иван МАКЕЕВ

По итогам 2022 года Омская область заняла 62-е место из 85 возможных в рейтинге по качеству жизни, который составило «РИА Новости».

Для составления рейтинга в расчет брались 67 показателей. Самые важные из них — уровень дохода и занятость населения, рынок труда, жилищные условия, демографическая ситуация, экология, уровень экономического развития, развитие малого бизнеса, транспортной инфраструктуры.

Конкурентами нашего региона оказались Республика Хакасия и Кировская область. А лидерство традиционно удерживают Москва и Санкт-Петербург. На последних строчках оказались Республики Ингушетия и Тыва.

Напомним, что в 2021 году, Омская область была на 66-м месте в рейтинге. Регион сохраняет позицию в нижней трети рейтинга.

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